Fiets van zwakbegaafde krantenbezorger Sebastiaan gestolen: "Het gebeurde binnen een minuut"

IJMUIDEN - Sebastiaan Sterk is er nog steeds beduusd van. Een paar dagen geleden werd zijn elektrische fiets gestolen voor de Albert Heijn. Het gebeurde binnen een minuut, terwijl hij binnen was. "Als je weer buiten komt en je ziet je fiets niet, geloof je je ogen niet."

Fietsendiefstallen gebeuren vaker, maar deze is toch wel bijzonder pijnlijk. De zwakbegaafde Sebastiaan verdient er zijn geld mee. Hij is krantenbezorger en kan niet zonder. Wat de diefstal ook wrang maakt, is dat hij voor 80 euro aan boodschappen in de fietstassen had zitten. Die had hij bij een andere supermarkt ingeslagen. Bij de Albert Heijn moest hij alleen zijn om iets over zijn bonuskaart te vragen.

Nou was het niet zo handig van hem de fiets niet op slot te zetten. "Maar ja, ik hoefde alleen even naar de servicebalie, dus ik dacht: 'dat loopt zo'n vaart niet'." Dat liep toch even anders. Hoewel er veel mensen buiten stonden, was iemand er in de tussentijd met zijn fiets vandoor gegaan.

De fietsendief heeft geen flauw benul van het leed dat hij heeft aangericht. Tot een vriendin hem een fiets leende, moest hij zijn wijk lopend doen, de kranten in een schoudertas met zich mee zeulend. Daardoor deed hij zijn werk veel langzamer dan normaal. Veel mensen kregen maandag de krant pas om 08.30 uur in de bus.

Excuses

Plichtsgetrouw als hij is, trok Sebastiaan zich dat enorm aan. "Ik ben briefjes in de bus gaan gooien om mijn excuus aan te bieden en uit te leggen wat er gebeurd is." Die actie zou nog wel eens van grote waarde voor hem kunnen zijn. Een van de abonnees, taxichauffeur Henk van der Valk, trok zich het lot van Sebastiaan aan en benaderde zijn vriend Robert Egthuijsen, eigenaar van fietsenwinkel Bike Guru.

Samen begonnen ze actie om geld in te zamelen voor een nieuwe fiets voor Sebastiaan, die nog van niets weet. Op de balie in de winkel staat een doos waar geld in kan, maar ook op social media wordt ingezameld.

Goed slot nodig

Egthuijsen heeft toegezegd de helft van het geld voor een nieuwe electrische fiets neer te tellen. "Maar er is nog wel een aardig bedrag nodig", zegt hij. "Een goede electrische fiets kost 2.250 euro." Mocht er meer geld binnen komen dan nodig is, dan doet Egthuijsen er een verzekering bij. "En een goed slot. Dat heeft hij wel nodig."