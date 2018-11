4-jarig jongetje brengt 'taart' naar politie: "Voor de dieven, zodat ze nooit meer stelen"

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft een wel heel schattige bezoeker over de vloer gehad. Een "kleine, grote man van ongeveer vier jaar oud" kwam een speciale 'dieventaart' brengen. Hij wilde helpen om de boeven die zijn vaders fiets hadden gestolen, te straffen.

In een enorme kartonnen doos kwam hij de onzichtbare traktatie brengen op het bureau aan de Lijnbaansgracht. "Alstjullieblieft! Willen jullie deze taart aan de dieven van papa's fiets geven, zodat ze buikpijn krijgen en nooit meer gaan stelen?", aldus de redenatie van het jochie.

De politie laat via Facebook weten dat ze hun best gaan doen om de fietsendieven in hun kraag te vatten. "Na deze enorme hulpactie van de kleine, grote man is het onderzoek gestart. Dit is uiteraard in volle gang", zo schrijven ze.

Er wordt ook een beroep gedaan op de oplettendheid van de Amsterdammers. "Mocht u verdachte mensen zien lopen met opvallend veel buikpijn, bel ons dan gerust! Zij worden mogelijk in verband gebracht met een fietsendiefstal van een aantal dagen geleden."