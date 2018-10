Deel dit artikel:













Dit jaar al meer fietsen gestolen op West-Friese stations dan in heel 2017 Foto: NH Nieuws

ENKHUIZEN - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er van de treinstations in en tussen Hoorn en Enkhuizen al meer fietsen gestolen dan in heel 2017. Dit blijkt uit cijfers van de politie. Tijd voor actie, vindt Gerhard van Galen, CDA-raadslid in Enkhuizen. "Wij denken dat cameratoezicht een goede oplossing is en preventief zal werken."

In 2016 werden er in totaal 204 fietsen gestolen van de Westfriese treinstations. Vorig jaar stokte de teller op 143, maar dit jaar stijgt het aantal weer en zijn er inmiddels alweer 154 fietsen gestolen. Camera's

Het CDA in Enkhuizen pleit voor de inzet van camera's om fietsendiefstal en andersoortige criminaliteit op het station tegen te gaan. "De overheid wil mensen stimuleren om met de trein te reizen, dan moet je er wel voor zorgen dat je je fiets kwijt kunt. Nu krijgen wij veel berichten binnen dat ze worden gestolen en daar moeten we wat aan doen." In Drechterland wordt vooral met een bewustwordingscampagne aandacht aan het probleem besteed. Zo staat er op station Hoogkarspel een bord met daarop de tekst "Geef je fiets niet cadeau". Maar dat valt niet bij iedereen in de smaak. Zo schrijft Ria Visser op Facebook; "Net of dat helpt!!!". Twee sloten

Toch gelooft burgemeester Michiel Pijl van Drechterland in de bewustwording bij de fietsers zelf. "We houden een actiedag hier, waarbij we de reizigers oproepen om hun fiets op slot te zetten met twee sloten. Dus ook ergens aan vast. Daarbij kunnen mensen hun fiets laten registreren zodat hij teruggevonden kan worden als hij ooit gestolen wordt." Hij sluit cameratoezicht niet uit, maar wil eerst inzetten op andere maatregelen. "We gaan de komende periode extra toezicht houden hier op het station en dan gaan we kijken wat het effect van de maatregelen is en wat we op basis daarvan gaan doen."