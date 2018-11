Deel dit artikel:













Kijk nu LIVE mee naar de uitspraak van de rechter: komt Zwarte Piet wel of niet? Foto: ANP

HAARLEM - Kijk hier vanaf 16.00 uur live mee naar de uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Wordt de stichting Majority Perspective in het gelijk gesteld of niet? Zo nee, dan mogen bij de intocht aanstaande zaterdag gewoon Zwarte Pieten zijn.

De groep spande een zaak aan tegen gemeente Zaanstad en eist daarmee een verbod op de volgens haar 'racistische nationale intocht in Zaanstad'. Ook het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision waren gedagvaard. Volgens de stichting maken al deze partijen, net als de gemeente Zaanstad en de NTR, zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen. Lees hier meer over de zaak. En kijk dus hierboven live op de NH Nieuws-site of in de app. Werkt de stream niet? Klik dan hier.