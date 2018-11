Deel dit artikel:













Enorme collectie schelpen voor Ecomare: 'Zeldzaam, het kleine tafelmesheft' Foto: Ecomare Foto: Ecomare

DE KOOG - Ecomare is in één klap duizenden schelpen rijker. Het centrum voor de Noordzee op Texel heeft de complete collectie van de in 2011 overleden bioloog Piet de Wolf gekregen. Volgens Ecomare gaat het om een zeldzaam mooie aanvulling op de collectie.

Afgelopen maand ontving Ecomare een ladekast met ongeveer duizend bakjes, doosjes en glazen potjesvol schelpen. Conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare is blij verrast, want er zitten enkele verdrongen soorten tussen, zoals het kleine tafelmesheft. "Dat zijn die scheermesjes. Nu vind je alleen nog maar de Amerikaanse soort. En de grote strandschelp, die vind je sinds de jaren '90 ook niet meer langs onze kust." Lees ook: Mammoetbot uit Noordzee gevist Ongeveer driekwart van de schelpen komt van Texel, het waddengebied of de Noordzee. Oosterbaan vertelt heel vaak met Piet de Wolf op het strand te zijn geweest. De bioloog die jaren voor het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee werkte heeft van alle schelpen de vindplaats en vinddatum zorgvuldig beschreven. "Dat maakt de collectie zo waardevol voor de wetenschap." Lees ook: Bijzondere dieren voor de Noord-Hollandse kust Ecomare is bezig met en tentoonstelling voor volgend jaar over het werelderfgoed Waddenzee. "Daar passen deze schelpen mooi in. Wat afkomstig is van Texel, zal ook op het eiland blijven."