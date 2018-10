Deze bijzondere zeedieren werden deze week in Noord-Holland gevonden

NOORD-HOLLAND - Het was een week vol bijzondere vondsten voor de kust en in de wateren van Noord-Holland. Van walvissen tot een zeldzame octopus: er werden maar liefst vier bijzondere waterdieren gespot of gevonden. NH Nieuws zet alle vondsten voor je op een rijtje.

Kleine achtarmige octopus

Voor de kust van Callantsoog werden voor het eerst in Nederland beelden gemaakt van de zeldzame kleine achtarmige octopus. Mark Barto was zaterdag aan het duiken bij een oud scheepswrak dat acht kilometer van de Noord-Hollandse kust ligt, toen het zeedier ineens opdook. De duiker pakte gauw de camera erbij. Nog nooit eerder werd het dier in Nederland op video vastgelegd.

Zeldzame bultrug-walvis

Vlak voor voor de kust van Texel verscheen afgelopen zondag ineens een groot gevaarte aan het wateroppervlakte. Het bleek om een zeldzame bultrug-walvis te gaan. Een groepje vogelaars op het strand zag het beest en maakte er prachtige plaatjes van. Een dag later werd de walvis opnieuw gespot.

In Nederlandse wateren worden wel vaker bultrug-walvissen gezien. Vorig jaar zwom er een in de marinehaven van Den Helder en een voor de kust van Egmond.

Gewone toonhaai aangespoeld

Op het strand van Zandvoort werd dinsdag een aangespoelde haai gevonden. Het dier was op dat moment al overleden. Het ging volgens een medewerker van Ecomare om een gladde haai, ook wel een 'gewone toonhaai' genoemd. De soort komt vaker voor in de Noordzee en spoelt ook weleens aan. Het beest kan bijna 165 centimeter lang worden en is ongevaarlijk voor mensen.

Geen verband vondsten en opwarming van aarde

Het opduiken van deze bijzondere dieren in de wateren van Noord-Holland, roept ook vragen op. Zou het te maken hebben met het veranderen van het klimaat? Ecomare ziet in ieder geval "nog geen verband", aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws. "Het is puur toeval dat er deze week zoveel verschillende zeldzame dieren ineens opduiken."

Zeldzame 'gewone vinvis'

Als klap op de vuurpijl is vandaag door een installatieploeg van Eneco zo'n 23 kilometer voor de kust van IJmuiden een gewone vinvis gespot. Anders dan zijn naam doet vermoeden, zijn de beelden van de vis uniek. "Het is echt een zeldzaamheid dat we hem levend in de Noordzee zien zwemmen", vertelde een enthousiaste Arthur Oosterbaan.

Twee jaar geleden spoelde er een dode 'gewone vinvis' aan. Die vis bleek te zijn aangevaren en was al een tijdje dood.

