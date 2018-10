Mammoetbot uit de Noordzee gevist: "Heel zeldzaam!"

TEXEL - Vissers op de Noordzee hebben een wel heel bijzondere vondst gedaan. In hun netten zat een mammoetbot van minimaal 25.000 jaar oud. Bovendien was het een wervel met overmatige beenwoekering, iets wat volgens mammoetbottenkenner Dick Mol zeer zeldzaam is.

De wervel is gevonden in Knoll Deep, een meer dan 50 meter diep gat in het Engelse deel van de Noordzee. Het fossiel komt vermoedelijk uit de laatste ijstijd, toen de Noordzee grotendeels droog lag. Daar liepen toen - naast paarden, reuzenherten en neushoorns - grote wolharige mammoeten rond.

Noordzeevissers vinden regelmatig botten van deze dieren in hun netten, maar een exemplaar met overmatige beenwoekering komt niet vaak voor. Volgens Dick Mol kunnen ze meer licht werpen op het leven en de gezondheidstoestand van de uitgestorven dieren.

Geconserveerd

Het gevonden bot is geschonken aan Ecomare op Texel. "Omdat de wervel zo bijzonder is, raadt Dick aan om er zuinig op te zijn. Dat zullen we zeker doen. De wervel wordt geconserveerd en bewaard in de collectie van het museum."