Amstelveen wil inbraakcijfer verlagen door inzet oud-politieagenten

AMSTELVEEN - Het aantal woninginbraken in de gemeente blijft maar toenemen. Daarom is besloten om het probleem op een onorthodoxe manier aan te pakken: Er worden oud-politieagenten ingezet, zo meldt Lokaal Betrokken Amstelveens.

Er is de afgelopen jaren veel geprobeerd om inbraak tegen te gaan. Het verstrekken van subsidies voor inbraakpreventie in en rondom het huis, het kosteloos uitvoeren van een schouw, voorlichting, de inzet van een tekstkar en het financieel ondersteunen van WhatsApp-buurtpreventiegroepen: het mocht allemaal niet baten. Het inzetten van een tijdelijk inbraakteam in samenwerking met de politie had wél effect, het aantal inbraken daalde met 35 procent.

Lees ook: Knullige inbreker met doek over hoofd op camera te zien

Er rijdt 's nachts een surveillanceauto door Amstelveen, die moet 40.000 huishoudens en 90.000 inwoners in de gaten houden. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht rijden er twee auto's rond. Ook dit blijkt niet voldoende.



Stinkende best

"De politieagenten doen hun stinkende best, dat is het probleem niet. Het probleem is dat zij te weinig slagkracht hebben, omdat zij te maken hebben met ondercapaciteit vanuit de landelijke politieorganisatie. Wij zijn al jaren bezig om Amstelveen veiliger te krijgen, maar moeten constateren dat het politiekorps qua capaciteit en prioriteiten aan haar grenzen zit. Als zij niet meer agenten kunnen leveren, dan zijn we zelf aan zet. Daarom heb ik samen met burgemeester Bas Eenhoorn besloten om dit te doen," zegt wethouder Herbert Raat.

Inbraakteam

Vorige week heeft de gemeenteraad 300.000 euro vrijgemaakt om de komende drie jaar het aantal inbraken te verlagen. Er wordt een inbraakteam samengesteld, dit team bestaat uit voormalige politieagenten met genoeg ervaring. "Wij kiezen voor voormalige politieagenten vanwege hun expertise en kennis. Wij sturen ze op pad met één opdracht: het tegenhouden en betrappen van inbrekers en het inbraakcijfer naar beneden krijgen. Over deze aanpak wordt nog nader afgestemd met de politie. Ze zijn bij ons in dienst, maar we doen dit in samenwerking met de politie. Na drie jaar gaan we evalueren en kijken of we hiermee doorgaan," aldus Raat.

Lees ook: Gemeente start cameraproef tegen inbraakgolf Amstelveen

De doelstelling is om vanaf 1 maart 2019 het inbraakteam in te zetten. Er wordt nog over de bevoegdheden van de oud-politieagenten gesproken. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de mogelijkheden in de wet- en regelgeving.