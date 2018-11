Knullige inbreker met doek over hoofd op camera te zien

AMSTELVEEN - Een serie (poging tot) inbraken in Buitenveldert en Amstelveen is afgelopen zomer vermoedelijk door dezelfde dader gepleegd. In Bureau NH zijn duidelijke beelden van de man te zien.

De eerste inbraak werd op maandag 9 juli gepleegd in een woning aan de Vijverhoef in de wijk Buitenveldert. De man gaat via de achterkant van het huis naar binnen en wordt daar duidelijk vastgelegd door een bewakingscamera. Als de inbreker de camera ziet, doet hij snel een doek over zijn hoofd. Een knullig gezicht en bovendien zinloos: "De man is even daarvoor al duidelijk op beeld te zien", aldus een politiewoordvoerder in Bureau NH.

Gerommel

Een dag later probeert vermoedelijk dezelfde inbreker (dezelfde korte broek en schoenen, maar dit keer voorzien van een capuchon) bij een woning aan de Cuserstraat binnen te komen. De bewoner hoort gerommel bij de achterdeur en doet de lampen aan, waarop de inbreker zijn inbraakpoging staakt en de benen neemt..

Ruim een maand later, op zondag 12 augustus, is dezelfde man 's ochtends vroeg door bewakingscamera's bij een huis aan de Cannenburg vastgelegd. Via de voordeur probeert de man - tevergeefs - zichzelf toegang tot de woning te verschaffen.

Signalement

De man heeft bruin haar, een normaal postuur en ook een opvallende tatoeage op zijn rechteronderarm. De politie is op zoek naar getuigen.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



