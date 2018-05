Gemeente start cameraproef tegen inbraakgolf Amstelveen

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen gaat de strijd met inbrekers aan. In de wijk Groenelaan wordt met een proef met beveiligingscamera's gestart. De gemeente hoopt zo onder anderen de beruchte Zuid-Amerikaanse bende op te kunnen pakken.

"Inbrekers gaan vaak eerst op verkenning uit, om te kijken waar de zwakke plekken zijn en komen dan later terug", legt loco-burgemeester Herbert Raat uit. "Daarom gaan we in een proefproject camera's ophangen. Als de inbrekers twee weken later komen om de spullen om te halen, hebben we ze al op beeld."

Momenteel is er een Zuid-Amerikaanse bende actief in Amstelveen. Bij vier pogingen zijn er Zuid-Amerikaanse inbrekers aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.



Opvallende stijging

Overal in Nederland dalen de misdaadcijfers, maar in Amstelveen is het aantal woninginbraken het afgelopen jaar explosief gestegen. Van 290 inbraken in 2016 naar 402 in 2017. "Dat vinden we vreselijk. Een inbraak is een van de ergste dingen die je kan overkomen", aldus Raat.

De meest favoriete plek van de inbrekers, lijkt de wijk Groenelaan. De afgelopen maanden werd er 27 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan.

Leeggeroofd

Ook bij Selin Sivroglu werd het huis leeggeroofd. Zij en haar man zijn expats en dachten in een veilig land en veilige buurt te gaan wonen. "We hadden geen alarm en hadden niet in de gaten dat de andere buren dat wel allemaal hadden," vertelt ze. Overdag werd er bij hen ingebroken. "Alles wat waardevol was is weg. Het is heel erg naar. Iemand komt in je huis, en pakt alles wat waardevol is voor je."

Hoewel het huis nu goed beveiligd is, probeerden inbrekers het recent wéér. De twee metrohaltes en een donker fietspad om te hoek zijn volgens bewoners de zwakke plekken van de buurt. De gemeente belooft hier vol op in te zetten.