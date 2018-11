Noord-Hollandse aardappelboeren vrezen gevolgen patatoorlog met Colombia

ABBENES - Nederlandse aardappelboeren vrezen voor hun inkomsten, nu Colombia van plan is een heffing in te voeren op diepvriespatat uit meerdere Europese landen. Ze vinden die heffing nodig omdat Europese boeren hun patat nu voor 'dumpprijzen' aanbieden in het Zuid-Amerikaanse land. Ook aardappelteler Jasper Roubos uit Abbenes denkt dat de patatoorlog uiteindelijk zijn afzet zal drukken.

"Uiteindelijk scheelt het een afzetmarkt", verzucht aardappelteler Jasper Roubos. "Dus zal er minder vraag zijn. Het komt dus linksom of rechtsom bij ons terecht." Ook in Colombia worden aardappels geteeld, maar die kosten meer dan Nederlandse aardappels, zelfs als de Hollandse piepers per vrachtschip naar Zuid-Amerika worden verscheept.

Lees ook: Bruinrot aangetroffen bij Noord-Hollandse aardappelteler

Zorgen over de toekomst

Ook LTO Noord, de brancheorganisatie voor boeren in Noord-Holland, gaat er vanuit dat aardappeltelers op lange termijn de gevolgen van de heffingen zullen gaan merken. "Dat gaat effect hebben op wat we moeten produceren", vertelt Jaap van Wenum, voorzitter van vakgroep akkerbouw van LTO Nederland.

Volgens aardappelteler Jasper Roubos bestaat de kans zelfs dat hij andere aardappels moet gaan verbouwen. "Dan moet je van teelt veranderen. Maar op dit moment zitten al mijn investeringen in de teelt van consumptieaardappelen. Dus je stapt niet zomaar over als boer."

Lees ook: Zeehaven Beverwijk wereldspeler in export van pootaardappelen: "Mooiste tijd van het jaar"

En dat terwijl telers nu al weinig marge hebben op hun aardappelen. Goedkoper kan het niet. "Nee. Zeker niet met de hoge landprijzen en de hoge lasten die je hier in Nederland hebt. Het is moeilijk om te concurreren met bijvoorbeeld boeren uit Frankrijk."



De Europese Commissie bespreekt het onderwerp vandaag. LTO heeft hierover ook contact opgenomen met de Commissie. "Wij hebben gezegd dat dit niet kan, en dat de beschuldigingen van de dumping niet waar zijn." Het is alleen onduidelijk wat de Europese Commissie kan doen tegen de heffingen.

Andere Zuid-Amerikaanse landen

Nederlandse aardappeltelers zijn bang dat andere Zuid-Amerikaanse landen zullen volgen met de heffingen. Brazilië kondigde vorig jaar al een soortgelijke heffing aan.