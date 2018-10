Bruinrot aangetroffen bij Noord-Hollandse aardappelteler

NOORD-HOLLAND - Een Noord-Hollandse aardappelteler is getroffen door bruinrot, een aardappelziekte die wordt veroorzaakt door de ralstonia-bacterie.

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Waar in de provincie het getroffen bedrijf is gevestigd, is niet bekendgemaakt.

Bruinrot staat in Nederland vooral bekend als besmettelijke aardappelziekte. De betreffende aardappelteler moet daarom maatregelen nemen, zoals het reinigen en ontsmetten van alle apparatuur in het bedrijf.

Bij de Noord-Hollandse teler gaat het om het aardappelras Spunta. De bruinrot werd ook bij twee landbouwbedrijven in Friesland en Groningen aangetroffen. De NVWA onderzoekt momenteel de bron en eventuele verspeiding van de bacterie.

Zware storm

De bacterie werd begin dit jaar voor het laatst aangetroffen bij een Nederlandse pootgoedteler. Toen bleek de oorzaak van de besmette aardappelen een zware storm in 2015 te zijn. Dankzij deze storm kwam er besmet oppervlaktewater op de akkers van een Spunta-kwekerij terecht. De NVWA vermoedt dat ook deze besmetting hier haar oorsprong heeft.

De ralstonia-bacterie is niet gevaarlijk voor mensen, maar komt in grote delen van Nederland wel in het oppervlaktewater voor.