Zeehaven Beverwijk wereldspeler in export van pootaardappelen: "Mooiste tijd van het jaar"

BEVERWIJK - Beverwijk is landelijk bekend vanwege De Bazaar, in de volksmond vooral 'Zwarte Markt' genoemd. Maar wat weinigen weten is dat zeehaven De Pijp wereldspeler is in de export van pootaardappelen. "Het is weer begonnen; de drukste, maar ook de mooiste tijd van het jaar."

Het zijn de woorden van terminalmanager van TMA Logistiscs, Edwin Oppenhuis, die ondertussen uitkijkt over de haven. Voor hem ligt de Baltic Lord, een Russisch schip, dat deze week 5.400 ton aan aardappelen zal laden en verschepen naar Cuba. "Dat zijn totaal 180 vrachtwagens", vertelt hij NH Nieuws. "Hier en via de kade in Velsen-Noord exporteren we de meeste aardappelen van de wereld. Ze worden vrijwel allemaal geteeld in de polders in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook in Denemarken", aldus Oppenhuis.

Export

De export - in 2017 vanuit Beverwijk meer dan 47.000 ton - gaat vooral naar landen rond de Middellandse Zee: Tunesië, Algerije, Egypte en Libanon. "Maar niet voordat ze eerst in de keurkeet zijn gecontroleerd op kwaliteit, waar kopers en verkopers samenkomen", zegt havenmeester van De Pijp, Bert Visser. "Als zij akkoord zijn, dan kunnen ze ze pas aan boord."



Hoewel eigenaar van de haven, de gemeente Beverwijk, de exploitatie ter discussie stelt is de bedrijvigheid altijd enorm welkom, zegt wethouder Serge Ferraro. "Als je alleen al kijkt naar de 500 arbeidsplaatsen die direct of indirect betrokken zijn, dan is dat heel belangrijk. Weinig Beverwijkers weten wat hier allemaal gebeurt, maar het maakt me enorm trots", aldus Ferraro.

Zeekastelen

Visser, al 32 jaar onlosmakelijk met de haven verbonden, vindt het de mooiste tijd van het jaar. "Alleen al om deze zeekastelen in de haven te verwelkomen. Prachtig toch?", aldus de havenmeester.

De verscheping duurt nog tot en met januari.

