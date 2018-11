Tegenstanders Zwarte Piet willen met kort geding landelijke sintintocht verbieden

ZAANDAM - Tegenstanders van Zwarte Piet willen de landelijke intocht van Sinterklaas door middel van een kort geding verbieden. Onder meer de NTR en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad worden door de stichting Majority Perspective voor de rechter gesleept.

De landelijke intocht vindt plaats in Zaanstad. NTR verzorgt de uitzending.

Ook het Commissariaat voor de Media, de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard. De stichting eist een verbod op de intocht, omdat die "racistisch" zou zijn.

Kinderrechten

"Alle partijen maakten zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen, waaronder VN kinderrechten verdragen en anti-racisme verdragen, dit deden ze in georganiseerd verband'', meldt de stichting in een persbericht. "Dit kan en mag zo niet meer verder gaan." De stichting zet zich in tegen "systematische onderdrukking."

Een woordvoerder van de rechtbank bevestigt dat het kort geding doorgaat. Het vindt plaats op dinsdag 13 november in de rechtbank in Haarlem.