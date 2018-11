Hilversumse MH17-nabestaande schrijft brief aan Trump: "Overtuig Poetin!"

HILVERSUM - Als er iemand is die de Russische president Poetin kan overtuigen om open kaart te spelen over wat er nou precies is gebeurd met vlucht MH17, dan is het president Donald Trump wel. Dus schreven Thomas Schansman uit Hilversum en andere nabestaanden een brief aan de Amerikaanse president.

De brief is eind oktober verstuurd namens de Werkgroep Waarheidsvinding MH17, waar Schansman een van de voorvechters van is. Hij verloor bij de vliegramp, waar 298 inzittenden om het leven kwamen nadat een vliegtuig van Malaysian Airlines boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten, zijn 18-jarige zoon Quinn. Geboren in Amerika nota bene.

Volgens het Joint Investigation Team (JIT), is het duidelijk dat het vliegtuig op 17 juli 2014 door een BUK-raket van de Russische brigade is geraakt, maar verantwoording heeft de Russische Federatie tot op de dag van vandaag niet afgelegd. Dus roepen de nabestaanden de hulp in van niemand minder dan de Amerikaanse president, die binnenkort een ontmoeting heeft met zijn Russische collega in Parijs, tijdens de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Nooit te laat voor verlossing

"We doen een beroep op u, om te proberen hem (Poetin, red.) te overtuigen dat het nooit te laat is voor verlossing", valt in de brief te lezen. In de brief wordt ook gerefereerd aan de (politieke) moord op journalist Jamal Khashoggi, die vermoedelijk in de Saudische ambassade in Turkije om het leven is gebracht. Trump zei over deze moord dat het 'one of the worst cover-ups in the history of cover-ups' is.

"Wij kunnen het erover eens zijn dat de langdurige verhulling van de moord op 298 MH17 passagiers en crew, in dezelfde categorie is", schrijven de nabestaanden aan president Trump. "Wij hopen dat u het ermee eens bent dat wanneer de dood van één onschuldig leven (Khashoggi, red.) deze reactie oproept, dat 298 onschuldige levens, onder wie één Amerikaan, hier ook voor in aanmerking komt."

De nabestaanden sluiten de brief af met een dringende oproep aan de president van de VS: "Als families hebben wij het recht om te weten wat er met onze geliefden is gebeurd. Wij hebben u nodig meneer, om ons te helpen in deze gerechtvaardigde zoektocht."

Brief

Schansman schreef al eerder een brief aan de Amerikaanse regering. Toen verzocht hij de Amerikanen om satelliet- en radarbeelden van de vliegtuigramp vrij te geven aan het onderzoeksteam van de Onderszoeksraad voor Veiligheid.