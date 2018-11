Bewoners verontwaardigd om 'gesjoemel' met geluidsnormen Schiphol: "Dan voel je je bedonderd"

AALSMEER - Omwonenden van Schiphol zijn boos omdat twee oud-hoogleraren een uitspraak van de Raad van State over geluidsnormen onterecht noemen. "Dan voel je je als bewoner bedonderd", zegt omwonende Greta Holtrop.

Jaren geleden werd besloten dat maximaal 10.000 huishoudens rond Schiphol geluidsoverlast mogen ervaren. Sindsdien is dat aantal opgeschroefd naar 12.300 huizen. Omdat omwonenden dat belachelijk vinden, stapten ze naar de Raad van State. Maar die oordeelde op haar beurt dat de norm eigenlijk geen norm is, maar een rekensom die aangepast kan worden aan de omstandigheden.

Volgens oud-hoogleraar Klaas van Egmond klopt dat niet. "Die rekensom is niet traceerbaar, niet navolgbaar en mogelijk bestaat 'ie niet eens." Volgens Ben Ale, ook emeritus hoogleraar, worden belanghebbenden om de tuin geleid. "Je zou het in juridisiche termen een dwaling kunnen noemen." PvdA-kamerlid Rob van Gijzel stelt vraagtekens bij de bijgestelde norm van ruim 12.000 woningen binnen het overlastgebied. "Als je er goed naar kijkt, is die 10.000 die we destijds hebben vastgelegd nog steeds de standaardnorm is voor Schiphol."

Medewerking van de andere kant nodig

Bewoners betwijfelen of de conclusies van de oud-hoogleraren hen zullen helpen in de strijd tegen de overlast. "Natuurlijk helpt het dat er aantoonbaar bewijs is dat het niet klopt", zegt Greta, "maar we hebben wel de medewerking van de andere kant nodig. Van de Raad van state, van de overheid en van Schiphol. Want wij kunnen wel blijven protesteren, maar aan de andere kant moet de beweging komen."

De Raad van State heeft laten weten dat de procedure is afgerond en dat de oud-hoogleraren niet in het gelijk worden gesteld.