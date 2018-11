'Raad van State dwaalt in zaak over geluidsnormen Schiphol'

SCHIPHOL - De Raad van State (RvS) heeft fouten gemaakt in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol. Dat oordeel vellen twee oud-hoogleraren in actualiteitenprogramma EenVandaag.

De hoogste bestuursrechter oordeelde ten onrechte dat geluidsnormen in 2008 op een juiste en correcte wijze zijn aangepast door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De geluidsnormen zijn volgens de oud-hoogleraren op onrechtmatige wijze veranderd, waardoor op Schiphol tienduizenden meer starts en landingen mogelijk zijn dan eigenlijk had gekund. Inwoners van Aalsmeer stapten dit voorjaar naar de Raad van State vanwege "gesjoemel" met de geluidsnormen door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voordat de Polderbaan op Schiphol in gebruik werd genomen, was afgesproken dat maximaal 10.000 huishoudens te maken zouden mogen krijgen met geluidsoverlast. In 2008 werd deze 'huizennorm' aangepast door minister Eurlings in het kader van het verlengen van de milieuvergunning van Schiphol. De norm kwam uit op 10.800 woningen. Schiphol kreeg daarmee meer ruimte om te groeien.

Met de komst van nieuwe Europese geluidsregels werd de norm bijgesteld naar 12.300 woningen. Uit Kamerstukken bleek echter dat de norm sinds 1995 wettelijk vast lag op 10.000 woningen. Dit kon zonder wetswijziging niet worden veranderd.

"Het staat buiten de wet. Die 10.000 huizen kon je niet zomaar gaan verhogen. Die ligt juridisch vast, die is in de wet verankerd. Dus als je er goed naar kijkt is het nog steeds zo dat die 10.000 huizen de standaardnorm is van Schiphol", zegt oud-PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel tegen EenVandaag.

Volgens Van Gijzel heeft de Raad van State niet gecheckt of het verhogen van de norm wettelijk verankerd was. Daaraan voegt hoogleraar Klaas van Egmond, voorheen directeur van het Milieu- en Natuur Planbureau, toe: "De Raad van State is uitgegaan van teksten die in de loop der jaren door het ministerie zijn verspreid", aldus Van Egmond.

Eerder maakte NH Nieuws een reportage over de geluidsoverlast van het toenemende aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol: