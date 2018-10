Heilooër over Schipholoverlast: "Vlieg door boven zee en maak glijvlucht naar luchthaven"

HEILOO - Heilooër Winfred Noom is een van de duizenden mensen die volgens GGD-onderzoek wél last heeft van de geluidsoverlast van Schiphol, maar daar niet officieel voor erkend wordt in de rapporten. Noom heeft daarom een oplossing om de overlast te beperken.

"De vliegtuigen zijn zo verschrikkelijk laag gaan overvliegen, met een frequentie die enorm is toegenomen", vertelt hij aan NH Nieuws. De Heilooër kan uitslapen tegenwoordig wel vergeten. "Het begint om 6.30 uur en dan kan je je bed uit, want de herrie is zo dusdanig, dat je rust nemen niet kan."

Overlastgebied groter

Volgens onderzoek van verschillende GGD's hebben minimaal 198.000 mensen last van vliegtuiglawaai, terwijl Schiphol zelf uitkwam op een getal van 138.500 personen. Dat verschil is te verklaren, omdat Schiphol het vlieggeluid in een beperkt gebied rondom de luchthaven berekent. Volgens het GGD-onderzoek is het overlastgebied echter veel groter.

Volgens Noom neemt de overlast alleen maar toe. "De overlast die we hier hebben, hadden we eigenlijk nooit. Wat ik zou willen, is dat de vliegtuigen hoger aanvliegen boven Heiloo. Dus boven zee doorvliegen, zodat ze boven Heiloo op 3.000 voet zitten, met een glijvlucht naar beneden gaan en dan hebben we veel minder overlast. Dan zal je ons niet horen."