Gemeente Schagen geeft niet op: glasvezel komt misschien toch

SCHAGEN - Hoewel het contract met het glasvezelbedrijf E-Fiber vorige maand is afgelopen, blijft Schagen toch proberen om een glasvezelnetwerk in de gemeente aan te leggen. Dat bevestigt de gemeente aan NH Nieuws.

Er hebben zich het afgelopen halfjaar een aantal partijen gemeld om in gesprek te gaan met de gemeente Schagen over een nieuw glasvezelnetwerk. De inwoners blijken geen behoefte te hebben aan een gratis glasvezelaansluiting van E-Fiber: slechts 15,5 procent van de inwoners schreef in op de campagne van E-Fiber. Dit was niet genoeg.

Het mislukken van deze campagne met het bedrijf E-Fiber heeft de gemeente 81.000 euro gekost. Ze zijn hiermee binnen het gereserveerde bedrag gebleven. Er hoeft dus geen geld aan bijgedragen te worden.

De gemeente vindt het jammer dat het plan is mislukt. "In tegenstelling tot de gemeenten Koggenland en Zeevang, waar E-Fiber wel voldoende aanmeldingen heeft gerealiseerd, wil het in de gemeente Schagen niet lukken. Dit vinden wij ontzettend spijtig", aldus wethouder Hans Heddes.