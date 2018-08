Deel dit artikel:











Floppen glasvezelcampagne Schagen kost gemeente flink wat geld Foto: Shutterstock

SCHAGEN - Het floppen van de glasvezelcampagne in de gemeente Schagen heeft een flink bedrag gekost. Een bedrag van 81.000 euro is in rook opgegaan.

Dat meldt gemeentewoordvoerder Ans Heijne desgevraagd aan mediapartner Schagen FM. Over een alternatief om snel internet te kunnen aanleggen in het buitengebied is de gemeente nog in beraad. Vorige week werd bekend dat inwoners van de gemeente Schagen zich niet meer konden aanmelden voor het glasvezelproject. Aangezien er onvoldoende aanmeldingen voor de gratis glasvezelaansluiting in de hele gemeente waren binnengekomen, is het project stopgezet. Niet gehaald

De gemeente voerde samen met het bedrijf E-Fiber al jaren een campagne om minimaal 35 procent van de huishoudens in Schagen aan de glasvezelkabel te krijgen. Dit percentage is met 14 procent bij lange na niet gehaald.