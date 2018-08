Buitengebied Schagen krijgt misschien toch glasvezelnetwerk

SCHAGEN - Een nieuw plan om tóch glasvezel voor elkaar te krijgen in de buitengebieden van Schagen dient zich aan. Kabeltex legt na de zomer een glasvezelnetwerk langs de grens van Hollands Kroon en Schagen aan. Bij voldoende belangstelling zal het bedrijf ook de buitengebieden van Schagen er op aansluiten.

Dat meldt mediapartner Schagen FM.

Het netwerk komt dicht langs de grens van Hollands Kroon en Schagen, waardoor het voor Kabeltex relatief eenvoudig is om het door te trekken naar de gemeente Schagen. Het bedrijf richt zich uitsluitend op het buitengebied, omdat juist daar de behoefte bestaat aan een goede breedbandverbinding en er geen goed alternatief is.

Onlangs werd bekend dat er te weinig animo is voor een gratis glasvezelaansluiting in de hele gemeente Schagen. Het mislukken van deze campagne met het bedrijf bedrijf E-Fiber heeft de gemeente 81.000 euro gekost. Over een alternatief zei de gemeente vorige week nog in beraad te zijn.

Vanaf 15 augustus kunnen bewoners van Schagen zich inschrijven voor een abonnement op het glasvezelnetwerk van Kabeltex. Meer informatie hierover is te vinden op de website schagen.kabeltex.nl.