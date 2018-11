Deel dit artikel:













Zaanstad tevreden met debatavond over Sinterklaas: "Het was zeer respectvol" Foto: Roetveegpieten | Foto's: ANP

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad is 'meer dan tevreden' met het verloop van de dialoog- en debatavond over het sinterklaasfeest, die woensdagavond in Zaandam werd gehouden. "Het was zeer respectvol. Iedereen kreeg volop de ruimte. Dit krijgt zeker een vervolg", zei wethouder Rita Noordzij na afloop.

Volgens haar heeft de bijeenkomst aangetoond dat er 'behoefte bestaat aan dit soort avonden'. "Dialogen voeren betekent elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten betekent elkaar leren kennen. En dat is een basis voor het kweken van begrip." Lees ook: NH Nieuws-panel is pietendiscussie zat: hulpsint stopt ermee, roetveegpiet meldt zich Betrokkenheid

Volgens haar heeft Zaanstad de landelijke intocht van Sinterklaas binnengehaald mede om de discussie over Zwarte Piet op gang te brengen. "Zo'n honderd Zaankanters hebben hier vanavond hun betrokkenheid getoond. En de inhoud van de gesprekken was heel waardevol, ook voor ons als bestuurders. Want op dit soort momenten hoor je wat er leeft onder de mensen." Voorafgaand aan de dialoog- en debatavond zei Kinderombudsman Anne Martien van der Does van de gemeente dat Zaanse kinderen een voorkeur hebben voor roetveegpieten.