Kinderombudsman Zaanstad: 'Zaanse kinderen willen roetveegpiet'

ZAANDAM - Kinderen in Zaanstad zien Sinterklaas als een gezellig familiefeest en hebben - als het om het uiterlijk van Sints helpers gaat - voorkeur voor een roetvegen.

Dat zei Kinderombudsman Anne Martien van der Does van de gemeente Zaanstad woensdag vlak voor aanvang van een dialoog- en debatavond over het sinterklaasfeest. Die wordt gehouden in aanloop naar de landelijke intocht op de Zaanse Schans op 17 november.

Volgens Van der Does zijn in de aanloop naar de debatavond tweehonderd Zaanse kinderen ondervraagd over de goedheiligman. Als het gaat om de intocht, dan moeten we 'vooral gek doen, met veel dansen en muziek', zei ze. De kleur van de pieten koppelen zij volgens de Kinderombudsman vooral aan het verhaal over Sint. "En daarin komt Zwarte Piet door de schoorsteen binnen, dus is er een voorkeur voor roetveegpieten."

Honderd deelnemers

Van der Does kondigde aan de uitkomsten van dit onderzoek in te brengen tijdens de dialoogavond, waarvoor zich zo'n honderd mensen hebben aangemeld. Zij werden welkom geheten door wethouder Rita Noordzij, die de zieke burgemeester Jan Hamming verving. De gemeente is 'trots dat we zo zichtbaar worden. Niet alleen de sint, maar heel Nederland kijkt straks naar de beelden van Zaandijk en de Zaanse Schans', aldus de wethouder.

Over Zwarte Piet zei ze dat 'het debat steeds feller wordt. Maar Zaanstad is een mooie plek om het te voeren, omdat onze stad de dialoog graag aangaat. Dit is een goed moment om te zien hoe tolerant we zijn.'

Debatavond

De deelnemers aan de dialoogavond werden opgesplitst in groepen, die aan twaalf tafels achter gesloten deuren over het sinterklaasfeest spraken. De gemeente Zaanstad is 'meer dan tevreden' over het verloop van de dialoog- en debatavond. "Het was zeer respectvol. Iedereen kreeg volop de ruimte. Dit krijgt zeker een vervolg", zei wethouder Rita Noordzij na afloop.

Volgens haar heeft de bijeenkomst aangetoond dat er 'behoefte bestaat aan dit soort avonden. Dialogen voeren betekent elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten betekent elkaar leren kennen. En dat is een basis voor het kweken van begrip.' Een opvallende uitspraak, want eerder schrapte de gemeente Zaanstad enkele debatavonden vanwege gebrek aan belangstelling. Alleen de slotbijeenkomst - die van vanavond - bleef op de agenda staan.

'Betrokkenheid getoond'

Volgens haar heeft Zaanstad de landelijke intocht van Sinterklaas binnengehaald mede om de discussie over Zwarte Piet op gang te brengen. "Zo'n honderd Zaankanters hebben hier vanavond hun betrokkenheid getoond. En de inhoud van de gesprekken was heel waardevol, ook voor ons als bestuurders. Want op dit soort momenten hoor je wat er leeft onder de mensen."