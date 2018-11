NH Nieuws panel is pietendiscussie zat: hulpsint stopt ermee, roetveegpiet meldt zich

ZAANSTAD - De aankomst van Sinterklaas in Zaanstad gaat zeker niet stilletjes voorbij. Al geruime tijd wordt er flink gediscussieerd: komt er wel of geen Zwarte Piet en wie mogen er demonstreren? Voor sommigen is de discussie zelfs reden om te stoppen met het sinterklaasfeest.

NH Nieuws peilde voorafgaand aan de intocht en het debat alvast bij het NH Nieuws Panel hoe zij over de huidige pietendiscussie denken. 82 procent vindt dat Zwarte Piet absoluut niet moet veranderen. Maar ook: bijna de helft, zowel voor- als de tegenstanders van Zwarte Piet, is vooral de discussie zelf helemaal zat.

"Geen lol meer in"

Een van hen is Peter Roest. Hij werkt al jaren als hulpsinterklaas, maar heeft nu een radicaal besluit genomen: hij stopt ermee. "Dit is het einde van een ontzettend leuk tijdperk. Maar het gaat om een leuk feest voor de kinderen en door die hele discussie heb ik er nu geen lol meer in."

Roest staat niet alleen. "De scoutingvereniging waar ik hulpsint was, stopt nu helemaal met de sinterklaasviering. Dat doen we al vanaf de jaren '60, dus dat doet pijn", vertelt hij geëmotioneerd.

Roetveegpiet

Mireille Sampimon kwam juist tot het tegenovergestelde besluit. "Ik wilde iets positiefs bijdragen aan die hele discussie. Dus ik heb een advertentie gezet en ben nu in te huren als roetveegpiet", vertelt ze.

Bekijk hier meer uitslagen van het NH Nieuws Panel Sinterklaasonderzoek.



Verantwoording

De ruim 2.500 leden van het NH Nieuws Panel zijn bevraagd over hun mening over Sinterklaas. 1.548 leden namen deel aan het onderzoek.