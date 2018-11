NH Nieuws Panel: 'Niets mis met Zwarte Piet'

NOORD-HOLLAND - De leden van het NH Nieuws Panel zijn helder in hun mening over Zwarte Piet. De overgrote meerderheid van de ruim 1.500 deelnemers aan het sinterklaasonderzoek geeft aan dat er niets mis is met het uiterlijk van de pieten.

Op de vraag of Zwarte Piet moet veranderen, zegt een grote groep van 82 procent 'nee'. 15 procent zegt 'ja' en 3 procent heeft geen mening. Bijna tweederde geeft aan dat het uiterlijk van de pieten in de afgelopen jaren voldoende is veranderd.



Moe van de discussie

De panelleden reageerden massaal en zijn ook behoorlijk eensgezind in hun mening over de Zwarte Pieten-discussie. Zo zegt 81 procent 'niet van mening te zijn veranderd door al het rumoer'. Sterker nog: bijna de helft geeft aan behoorlijk moe te worden van de discussie. Bijna eenderde is fel voor Zwarte Piet, terwijl twee procent fel tegenstander is.

Het meest ingevulde antwoord op de vraag of Zwarte Piet racistisch is, laat zich dan ook wel raden. Zo'n 86 procent zegt in minder tot meerdere mate dat dit niet het geval is. Vier procent heeft geen mening of is neutraal. Tien procent vindt Zwarte Piet wél racistisch.



Toekomst

Wat zou dan de beste uitkomst volgens de panelleden? Als we kijken naar de top drie van antwoorden, vindt iets meer dan de helft dat alleen Zwarte Piet moet aanblijven. 17 procent wil een mix van roetveeg- en Zwarte Pieten en tien procent maakt het niet uit, als de discussie maar stopt. Slechts één procent wil dat Zwarte Pieten helemaal verdwijnen.

Gevolgen

De aanhoudende discussie heeft ervoor gezorgd dat een Zaanse hulpsinterklaas niet langer zijn rol wil vervullen. "Dit is het einde van een ontzettend leuk tijdperk. Maar het gaat om een leuk feest voor de kinderen en door die hele discussie heb ik er nu geen lol meer in", zegt hij.

Bekijk hier meer uitslagen van het NH Nieuws Panel Sinterklaasonderzoek.



Verantwoording

De ruim 2.500 leden van het NH Nieuws Panel zijn bevraagd over hun mening over Sinterklaas. 1.548 leden namen deel aan het onderzoek.