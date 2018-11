Drukte bij vaccinatie tegen meningokokken: ''Blij dat mijn kind nu al aan de beurt is''

ZUID-SCHARWOUDE - Ze moeten heel wat prikken zetten; de medewerkers van GGD Hollands Noorden vaccineerden vandaag bij het consultatiebureau in Zuid-Scharwoude 227 jongeren tegen meningokokken. ''Het is een hele vieze ziekte. Je wordt er doodziek van'', aldus Elle Struijf van de GGD.

De bacterie kan leiden tot hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en soms zelfs tot de dood. Aan de rij te zien willen ouders hun kinderen liever vandaag dan morgen laten vaccineren. Zo ook Marjan van Hooff uit Noord-Scharwoude. Haar 14-jarige zoon Toby is net als alle jongeren die tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 zijn geboren aan de beurt. ''Het houdt je wel bezig je moet er niet aan denken dat er iets gebeurt. Ik ben blij dat hij nu al aan de beurt is.''

Risico

De opkomst is met zo'n 84 procent hoog. En dat is terecht en belangrijk volgens Elle Struijf van de GGD Hollands Noorden. ''Deze ziekte komt heel plotseling opzetten. Het is niet zo dat je er nog op tijd iets aan kan doen. Het is een hele besmettelijke ziekte. Vooral de allerkleinsten en de jongeren van 14 tot 18 jaar oud lopen de meeste risico. We willen ze vaccineren om zichzelf te beschermen maar ook de mensen die nog niet gevaccineerd zijn.''



Dat de bacterie levensgevaarlijk is blijkt wel uit de cijfers van het RIVM. Vorig jaar overleden er in totaal 17 kinderen aan de ziekte, Dit jaar zijn er tot augustus al 18 kinderen overleden aan meningokokken. Een leerling van het Bonhoeffer college in Castricum werd ernstig ziek door de infectie. Vooral de aandacht in de (sociale) media draagt bij aan de hoge opkomst. ''Als op een middelbare school een kind ernstig ziek wordt, zie je dat de hele school zo bewust wordt dat het iedereen kan overkomen.''

Geen pijn

Nog voordat de 14-jarige Toby de vraag kan beantwoorden wat hij vanavond gaat eten, is de prik al gezet. ''Je moet de focus even op iets anders leggen'', lacht de prikster. Toby is blij dat hij nu in ieder geval beschermd is tegen de bacterie. ''Het prikje deed helemaal geen pijn en het was zo gebeurd. Ik kan nu in ieder geval niet meer ziek worden.''