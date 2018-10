Leerling in Castricum besmet met meningokokken

CASTRICUM - Op het Bonhoeffer College in Castricum is vorige week een leerling besmet geraakt met meningokokken. Dat bevestigt de school aan NH Nieuws.

Het is niet bekend hoe het met de leerling gaat.

'Run op vaccins'

Volgens het Noordhollands Dagblad is er sinds de besmetting een run op meningokokkenvaccins in de plaats. "Er is sprake van een panieksituatie", zegt een huisarts tegen de krant.

Er zijn deze week landelijk voor het eerste vaccinaties uitgedeeld tegen meningokokken. Dat gebeurt gefaseerd: in onze provincie is er in het Gooi sinds maandag gevaccineerd.