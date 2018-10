Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











GGD begonnen met vaccinaties tegen meningokokken in noorden provincie Foto: Shutterstock

ALKMAAR - De GGD is in de regio Noord-Holland Noord begonnen met het vaccineren van jongeren tegen meningokokken ACWY. Alkmaar was dinsdag aan de beurt.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Alle jongeren uit Alkmaar die tussen 1 mei en 31 december van dit jaar 14 jaar worden, in totaal 702, hebben hiervoor een oproep gekregen. De opkomst was 87,6%. De komende weken zijn jongeren uit de andere gemeenten aan de beurt. De meningokokbacterie kan zorgen voor hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Sinds 2015 was er een toename te zien in besmettingen van het type W van de meningokokken. Daarom kondigde het RIVM eerder dit jaar aan jongeren te gaan vaccineren.