Zestien en acht jaar cel voor gewelddadige moord op Pauline Mol uit Zaandam

ZAANDAM - De twee mannen die vorig jaar de 53-jarige Pauline Mol uit Zaandam om het leven brachten bij een roofoverval, moeten zestien jaar de cel in. De derde dader, een buurman, komt vanwege medeplichtigheid voor acht jaar achter de tralies.

Hoewel de mannen ontkennen schuldig te zijn, is volgens de rechtbank uit onder meer sporenonderzoek, telefoongegevens en beelden van beveiligingscamera’s bij de flatwoning van de Zaanse vast komen te staan dat twee van de drie mannen Pauline om het leven hebben gebracht.

Lees ook: Zestien jaar cel geëist om dood Pauline Mol uit Zaandam

Ze zijn volgens de rechter in de woning van de vrouw geweest en hebben samen grof geweld gebruikt, zo blijkt uit sporen op het lichaam. Pauline bleek te zijn vastgebonden en haar woning was compleet overhoop gehaald.

Geen adem meer

"Het slachtoffer moet doodsangsten hebben uitgestaan: liggend op de grond, pijn lijdend en vastgebonden aan handen en voeten", zo omschreef het OM de laatste momenten van de Zaanse. Uiteindelijk stierf ze doordat ze door handelen van de mannen geen adem meer kon halen.

Lees ook: Dood van Zaandamse Pauline (53) nog altijd in nevelen gehuld

De derde man, een buurman van de vrouw, is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor medeplichtigheid aan de gekwalificeerde doodslag. Hij zou de andere mannen van informatie hebben voorzien over geld waar zijn buurvrouw, met wie hij op goede voet stond, over zou beschikken.

Schadevergoeding

De daders, die van origine uit de Dominicaanse Republiek komen, moeten naast hun celstraf ook de zus van het slachtoffer ruim 1.500 euro schadevergoeding betalen.

Lees ook: Buurman vindt Paulien (53) dood in haar flat: "Ze was erg eenzaam"

Pauline was volgens een vriendin van haar "een lieve en zachte vrouw". Ze had niet veel vrienden en was nogal fragiel vanwege reuma en chronische vermoeidheid.