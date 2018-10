Monsterspits op komst: dit kan je verwachten

NOORD-HOLLAND - De kans is heel groot dat het straks net zo'n "kommer en kwel" in het verkeer wordt als vanochtend. De regen gaat wederom vallen, de wind wordt stormachtig en het wordt vroeg donker. Maar wat kan je als automobilist (én treinreiziger) nou precies verwachten? Wij zochten het uit.

Op de weg

De ANWB kan er kort over zijn: het wordt waarschijnlijk niet veel beter dan vanochtend. Toen liep het op talloze Noord-Hollandse wegen vast en werd het filerecord van het jaar al verbroken. "We verwachten een soortgelijke kommer en kwel op dezelfde plekken", aldus een woordvoerder.

Vooral het weer zorgt voor de nodige problemen. De regen keert vanaf halverwege de middag namelijk terug en er komt nog een extra boosdoener bij: de wind. "Die komt vanuit het zuiden/zuidwesten en wordt stormachtig", aldus weerman Jan Visser. "De windkracht gaat zo rond de 7 à 8 liggen en vooral aan de kust kunnen we windstoten tot 90 kilometer per uur verwachten."

Lees ook: Morgenavond kans op gruwel-spits: "De ingrediënten zijn aanwezig"

"Dat heeft geen goede uitwerking op het verkeer", zo vertelt de ANWB. "Daar komt nog bij dat het door de wintertijd vroeg donker wordt. We kunnen voor de Noord-Hollandse weggebruikers ook niet echt een alternatieve route aanwijzen, want de verwachting is dat ook de provinciale wegen, net als vanochtend, vol gaan lopen."

Op het spoor

Voor de treinreiziger ziet het er naar alle waarschijnlijkheid een stuk beter uit. De NS heeft voor de zekerheid wel maatregelen genomen, omdat de wind invloed kan hebben op de dienstregeling. "We hebben extra hulpploegen en wegsleeplocomotieven klaarstaan, voor het geval er bijvoorbeeld een boom op het spoor valt", zo legt een woordvoerder uit.

Lees ook: ProRail haalt herfstmaatregelen van stal: zó rijdt jouw trein (hopelijk) op tijd

Verder wordt er een speciale gel op het spoor gesmeerd, die bestaat uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel. "Dat goedje werkt tegen gladheid en bladeren en gebruiken we altijd al in de herfst, maar vandaag een beetje extra."

Na regen komt...

Weliswaar geen zonneschijn, maar de weersomstandigheden worden vanavond wel beter. "Vanaf 20.00 uur neemt de wind af en gaat het waarschijnlijk stoppen met regenen", aldus Jan Visser. "Dus eigenlijk pas als de spits voorbij is."