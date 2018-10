ProRail haalt herfstmaatregelen van stal: zó rijdt jouw trein (hopelijk) op tijd

NOORD-HOLLAND - Nu de herfst zijn intrede doet en de bladeren weer van de bomen waaien, kunnen de treinsporen glad worden. Een alom bekend probleem dat tot vertragingen, uitvallende treinen en gefrustreerde reizigers leidt. Daarom start ProRail vanaf vandaag met heuse herfstmaatregelen, in de hoop chaos op het spoor te vermijden.

Vallende bladeren, vooral in combinatie met regen of mist, zorgen ervoor dat de wielen van een trein minder grip hebben op de rails. Machinisten kunnen dan minder snel optrekken en hebben een langere remweg. "Daardoor is het moeilijker om volgens de dienstregeling te rijden", aldus ProRail.

Gel

Een van de herfstmaatregelen is dan ook het insmeren van de rails met een gel die uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel bestaat. Dat goedje maakt de sporen minder glad en geeft de trein dus meer grip. Vorig jaar gebruikten ProRail en NS meer dan 100.000 liter van die gel.



Deze herfst worden er twaalf 'geltreinen' ingezet die tijdens het rijden de gel op het spoor smeren. Acht daarvan zijn reguliere reizigerstreinen; de andere vier kunen flexibel worden ingezet.

Overweg langer dicht

Om te voorkomen dat treinen doorglijden en op een open overweg terechtkomen, past de spoorbeheerder de instellingen van een aantal overwegen aan. Zodra de trein het station komt binnenrijden, sluit de overweg achter het station sneller dan anders. Voor automobilisten, fietsers en voetgangers betekent dit dat ze iets langer moeten wachten.



Naast het rijden van geltreinen en de aanpassingen op de overwegen, hebben NS en ProRail in de herfst ook de vertrek- of aankomsttijden op zo’n vijftien trajecten met een minuutje gewijzigd. Daarmee geven ze treinen op die trajecten de mogelijkheid om langzamer op te trekken dan gebruikelijk.

Storingsploegen

Ook zorgt ProRail ervoor dat bomen langs het spoor gesnoeid worden en dat er extra storingsploegen paraat staan bij bijvoorbeeld verwachte storm. Incidentbestrijders helpen waar nodig om eventuele bomen en takken van het spoor te halen.

Of de bovengenoemde maatregelen ook echt gaan helpen om herfstdrama's op het spoor te voorkomen, is nog even afwachten.