Amsterdamse startup wil blaadjes op het spoor verhelpen met laser

AMSTERDAM - Elke herfst treedt het probleem weer op: treinvertragingen door blaadjes op het spoor. Het klinkt misschien niet problematisch, maar dat is het wel. De rails worden namelijk te glad en het slippen brengt soms zelfs schade toe aan de wielen. Een Amsterdamse startup bedacht daar iets op en gaat de New Yorkse spoorvervoerder the Long Island Rail Road Company (LIRR) helpen om dit probleem voorgoed uit de weg te ruimen.

De startup, Laser Precision Solutions B.V. (LPS), ontwikkelde een lasertechnologie die vuil op de rails kan verwijderen. De laser zit onder het treinstel en 'verdampt' de gladde laag op het spoor.

Bekijk hier de laser die LPS onder het treinstel bevestigt:

Het probleem komt vooral voor in de herfst, maar ook in de rest van het jaar worden de rails soms glad door onder meer bladeren, roest, vet, olie en water. Daardoor trekken treinen minder snel op en is de remafstand groter, wat leidt tot vertragingen. Door blokkerende remmen krijgen de toestellen vierkante wielen en is reparatie nodig. Bovendien is het mogelijk dat treinen door een rood sein glijden.

Bekijk hier hoe het komt dat blaadjes op het spoor leiden tot vertragingen:

New York

Niet alleen in Nederland, maar ook in New York ontstaan er problemen door blaadjes op het spoor. LIRR moest alleen al in de herfst van 2017 3.390 vierkante wielen repareren. Daardoor waren tientallen treinen dagenlang niet beschikbaar. De New Yorkse spoorvervoerder nam eerder verschillende andere maatregelen tegen gladde rails, zoals snoeien en kappen langs het spoor en gladheidstraining voor het personeel.

Deze herfst gaan startup LPS en de vervoerder een lasertrein testen op het spoor in New York. Dat doen zij in eerste instantie in de probleemgebieden. Het is nog niet duidelijk wanneer LPS het systeem ook in Nederland gaat testen. Daarover sprak het bedrijf al met de NS, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse startup.