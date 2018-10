Morgenavond kans op gruwel-spits: "De ingrediënten zijn aanwezig"

NOORD-HOLLAND - De kans is groot dat automobilisten morgenavond een heel stuk langer over hun reis gaan doen. Door het ingaan van de wintertijd, het verwachte slechte weer en het einde van de vakantieperiode kan het zomaar eens een heuse gruwel-spits worden.

Volgens Rijkswaterstaat is het in deze periode van het jaar altijd druk op de weg. "Het effect van de wintertijd is dat het ineens een uur eerder donker is. Mensen kunnen er niet geleidelijk aan wennen. Remlichten lijken feller en weggebruikers zijn sneller afgeleid", zo legt woordvoerder Henk Voerman uit.

Doordat veel mensen ook niet op vakantie zijn, zullen naar verwachting alle avonden deze week druk zijn. In deze tijd nemen namelijk minder mensen vakantiedagen op. "Al het verkeer dat er is, rijdt ook", aldus Voerman. "Die lijn zet zich eigenlijk in november ook nog door."

Slecht weer

Morgenavond wordt de dus toch al drukke spits naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk extremer, omdat de voorspelde slechte weersomstandigheden extra roet in het eten gooien. "Het wordt ook nog stormachtig, dus mensen die normaal gaan fietsen stappen eerder in de auto. Daarmee zijn de ingrediënten voor een zeer drukke avondspits compleet."

Voerman wil wel benadrukken dat er ook een kans bestaat dat het meevalt. "Het ligt er bijvoorbeeld nog wel aan of er ongelukken gebeuren. Als die uitblijven, kan het verkeer misschien nog wel redelijk doorrijden."