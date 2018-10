Zeer drukke ochtendspits begonnen: check hier waar het vaststaat

NOORD-HOLLAND - De zware regenval deze ochtend heeft zoals te verwachten was zijn weerslag op de ochtendspits. Op meerdere (snel)wegen in de provincie ontstaan files. Wij zetten ze op een rijtje.

Dit bericht wordt aangevuld

A1

- Vanaf Baarn tot knooppunt Muiderberg staat een flinke file over 16 kilometer. Vertraging kan oplopen tot een uur.

- Iets verderop de A1 staat het vast tussen Naarden-West en knooppunt Diemen over een lengte van 6 kilometer.



A4

- Het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft last van een eerdere file op de A10 vanwege "rommel op de weg". Bij knooppunt De Nieuwe Meer staat het over een lengte van 7 kilometer vast.



- Iets eerder op de A4, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt De Hoek, staat ook een file. Over 4 kilometer staat het vast, ter hoogt evan Hoofddorp.



A7

- Tussen Hoorn en Zaandam staan meerdere files verspreid over de A7. Vertraging bij elkaar kan oplopen tot 30 minuten.



A8

- Eerder op de ochtend stond op de A8 een kilometerslange file vanwege een ongeluk. Deze is inmiddels opgelost, maar verkeer moet rond Zaandam nog altijd rekening houden met vertraging, richting de Ringweg-Noord.



A9

- Vanaf Uitgeest tot en met Beverwijk staat een file van 10 kilomter. Vertraging kan hier minimaal 30 minuten duren.

- Van knooppunt Raasdorp staat het verkeer over een lengte van 6 kilometer vast in de richting van Aalsmeer.



A10

- Vanaf Landsmeer tot knooppunt Watergraafsmeer op de A10 staat een file van 5 kilomter. Dit kan leiden tot zeker 15 minuten vertraging.



A22

- Vanaf knooppunt Beverwijk tot de aansluiting met de N208 staat een file van 5 kilometer. Het rijdt hier redelijk door.



N203

- De provincialeweg richting Krommenie staat vast vanaf Uitgeest. Vertraging: 50 minuten.



N235

- Tussen Purmerend-Zuid en Het Schouw kan de vertraging oplopen tot 30 minuten. Een file van 5 kilometer is de boosdoener.



N247

- Tussen Monnickendam en Het Schouw staat een file van 5 kilometer.