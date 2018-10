Deel dit artikel:













Ook zware ochtendspits verwacht door flinke regenval Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Niet alleen morgenavond, maar ook in de ochtend kunnen we een zware spits verwachten. Rijkswaterstaat voorziet veel files in de ochtend door een grote hoeveelheid regen en een harde wind.

"Het verkeersaanbod is rond deze tijd al hoog en het weer gooit daarbij nog meer roet in het eten", zo meldt Rijkswaterstaat. Lees ook: Morgenavond kans op gruwel-spits: "De ingrediënten zijn aanwezig" Het begint op veel plaatsen al 's ochtends vroeg te regenen. Daardoor wordt in totaal ruim 300 kilometer aan file in het hele land verwacht.