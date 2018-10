Files worden komende jaren flink langer

NOORD-HOLLAND - Het wordt vandaag druk op de weg en dat zal de komende jaren alleen nog maar vaker voorkomen. Door de aanhoudende economische groei blijft ook de drukte op de weg de komende vijf jaar sterk toenemen.

De capaciteit van het wegennet neemt wel toe, maar lang niet sterk genoeg om die groei op te vangen. Automobilisten zullen dan ook fors langer in de file staan.

Reistijd een derde langer

Dat staat in een rapport van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het onderzoek kan het reistijdverlies voor automobilisten tussen nu en 2023 met meer dan een derde toenemen.

"De cijfers van het KiM onderstrepen dat we voluit door moeten om de groei van het verkeer op te vangen", laat Van Nieuwenhuizen in een reactie weten. Enkele grote uitbreidingsprojecten zullen naar verwachting voor verlichting zorgen, maar die zijn wel pas na 2023 klaar.

Extra rijstroken

Voor uitbreiding van het wegennet is in totaal 20 miljard euro gereserveerd. Tussen nu en 2030 komt er ruim 1000 kilometer aan extra rijstroken bij. Voor maatregelen om op korte termijn files tegen te gaan, bijvoorbeeld een snellere berging na ongevallen, is 100 miljoen euro beschikbaar.

Het groeiende autoverkeer zorgde de afgelopen jaren voor een toenemende CO2-uitstoot. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vertrouwt er evenwel op dat die trend zal worden gekeerd. Het kabinet mikt erop dat in 2030 elke nieuw verkochte wagen emissievrij is.

Trein

Ook op het spoor wordt het drukker in de jaren tot en met 2023. Het KiM gaat ervan uit dat het aantal kilometers dat treinpassagiers bij elkaar afleggen in die periode met zo'n 14 procent toeneemt. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet.