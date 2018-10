Explosie in Alkmaarse flat hoogstwaarschijnlijk geen misdrijf

ALKMAAR - De ontploffing in Alkmaar, die afgelopen zaterdag het leven kostte aan een man, is waarschijnlijk niet ontstaan door een misdrijf. Dat meldt de politie aan NH Nieuws.

Bij de brand en explosie in het appartement raakten drie mensen gewond. Een van liep ernstig letsel op, zo liet de Veiligheidsregio aan NH Nieuws weten: hij had zeer ernstige brandwonden en overleed later aan zijn verwondingen. Hoe het met de andere twee slachtoffers gaat, is niet bekend.

Onderzoek moet nog uitwijzen of de explosie werd veroorzaakt door de brand, of dat de brand ontstond als gevolg van de explosie.