Buurt geschrokken van ontploffing in Alkmaarse flat: "Rookwolken spoten uit gebouw"

ALKMAAR - Buurtbewoners zijn flink geschrokken van de explosie die vanmiddag drie mensen in een Alkmaars appartement verwondde.

"Door de hele buurt rook je het. Toen ging ik erheen en zag je dat de rook uit het gebouw spoot", vertelt een jonge jongen.

"Wat nu?"

Een vrouwelijke bewoonster dacht dat haar zoon nog binnen lag te slapen, maar de jongen bleek op eigen kracht het appartementencomplex al verlaten te hebben. "Daarna komen de emoties: huilen, verdriet en angst: is mijn huis nog wel intact en wat nu?"

Woordvoerder Peter Meijer van de Veiligheidsregio legt uit dat er momenteel onderzocht wordt of de omliggende woningen veilig genoeg zijn om nog in te wonen na de explosie. "Er wordt gekeken of de constructie nog intact is. Als dat zo is, gaan we de huizen inspecteren op koolmonoxide. Als dat niet wordt gevonden, mogen de bewoners terug."

De oorzaak van de explosie en de brand is nog altijd niet duidelijk. De politie onderzoekt dat momenteel.