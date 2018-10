Slachtoffer (45) woningbrand Alkmaar overleden

ALKMAAR - De Alkmaarder die gisteren zwaargewond raakte bij een woningbrand aan de Lambert Doornerstraat is overleden.

Bij de brand in het appartement raakten drie mensen gewond. Een van liep ernstig letsel op, zo liet de Veiligheidsregio gisteren aan NH Nieuws weten: hij had zeer ernstige brandwonden.

Behalve van brand was er ook sprake van een explosie. Onderzoek moet uitwijzen of de explosie werd veroorzaakt door de brand, of dat de brand ontstond als gevolg van de explosie.

Hoe het met de twee andere slachtoffers gaat, is niet bekend.