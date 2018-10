Deel dit artikel:













Zaanstad schrapt gespreksavonden over zwarte piet vanwege gebrek aan belangstelling Foto: ANP

ZAANSTAD - Vanwege gebrek aan belangstelling heeft de gemeente Zaanstad enkele gespreksavonden over de viering van Sinterklaas afgeblazen. Het aantal aanmeldingen is zo mager, dat de hoop op een inhoudelijke discussie al bij voorbaat is vervlogen.

De dialoogbijeenkomsten - zoals de gemeente ze noemt - waren onder meer bedoeld om te peilen hoe inwoners van Wormerveer, Assendelft en Zaandam de landelijke zwartepietdiscussie beleven, zegt een woordvoerder tegen Het Parool. Daarnaast leek het de gemeente - net als de redactie van talkshow RTL Late Night - een goed idee om voor- en tegenstanders van zwarte piet bij elkaar te brengen om zo meer onderling begrip te kweken. Lees ook: Zaanstad praat met tien actiegroepen over demonstraties tijdens intocht De geplande slotbijeenkomst op 7 november blijft wel op de agenda staan, schrijft de krant. Tijdens die bijeenkomst worden onder meer de bevindingen gepresenteerd van gesprekken die op initiatief van de gemeente met verschillende groepen bewoners worden gevoerd. Zo hoopt de kinderombudsman van de jeugd te horen hoe hun ideale sinterklaasviering eruitziet en gaan Zaanse senioren in gesprek met studenten van het ROC. Lees ook: VVD Zaanstad wil noodverordening tijdens landelijke Sinterklaasintocht Het comité achter de landelijke intocht (op 17 november in Zaanstad) zal de uitkomsten van de gesprekken waar mogelijk meenemen bij de organisatie van het evenement. De gemeentewoordvoerder benadrukt dat het een 'echt Zaans kinderfeest' moet worden. 💬 Whatsapp ons!

