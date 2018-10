Zilveren Kruis verwacht geen problemen bij faillissement MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) Verzekeraar Zilveren Kruis denkt niet dat patiënten in de problemen komen als het MC Slotervaart in Amsterdam daadwerkelijk failliet gaat.

Dat laat een woordvoerder van de zorgverzekeraar weten aan AT5. "We zijn in goed overleg met alle ziekenhuizen in Amsterdam. We hebben een inventarisatie gemaakt van de verschillende zorgsoorten en waar deze terecht kunnen. Ons beeld is dat, als het nodig blijkt te zijn, de zorg goed kan worden opgevangen."

Lees ook: Toekomst MC Slotervaart onzeker: geen nieuwe patiënten meer

Ontzettend slecht bericht

Gisteren vroeg het MC Slotervaart uitstel van betaling aan bij de rechtbank, wat in veel gevallen betekent dat een faillissement onafwendbaar is. Bestuursvoorzitter Mariska Tichem sprak van een "ontzettend slecht bericht' en sloot de spoedeisende hulp al.

Lees ook: Financiële gezondheid van Noord-Hollandse ziekenhuizen onder de loep genomen

Het ziekenhuis kwam onder andere in financiële problemen gekomen door hoge inhuurkosten van personeel. Verzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst en draaiden de geldkraan dicht.

Geen bank

Gisteravond reageerde Zilveren Kruis al bij Nieuwsuur. De directievoorzitter zei "geschrokken" te zijn van de financiële situatie van het ziekenhuis. "Toen vroegen ze ons om een extra financiering te doen. Daar hebben we goed naar gekeken, maar nee tegen gezegd. Wij zijn geen bank."

Het Amsterdam UMC liet vandaag overigens wat anders dan Zilveren Kruis weten. "We hebben in Amsterdam echt een probleem als het Slotervaart binnenkort dicht moet", zei een woordvoerder. Het UMC deed een beroep op de zorgverzekeraars om er alles aan te doen om het Slotervaart voorlopig open te houden.

Zilveren Kruis laat weten dat verzekerden die zich zorgen maken over de situatie het bedrijf online of telefonisch (071 3640280) kunnen benaderen.