Financiële gezondheid van Noord-Hollandse ziekenhuizen onder de loep genomen

NOORD-HOLLAND - Hoe gezond zijn de Noord-Hollandse ziekenhuizen? Nu Medisch Centrum Slotervaart in financieel slecht weer terecht is gekomen, rijst de vraag hoe het staat met de boekhouding van de andere medische centra. Op basis van cijfers van onderzoeksbureau BDO, dat jaarlijks de financiële gesteldheid van ziekenhuizen onderzoekt, legt NH Nieuws de lat langs de andere ziekenhuizen in de regio.

Het ziekenhuis dat het zwaarst van de financiële ladder is gevallen, is Tergooi. Het hospitaal stond in 2016 nog ver boven aan de ranking: op plek tien met het rapportcijfer tien. Uit de cijfers van 2017 blijkt dat de gloriedagen voorbij zijn. Het Tergooi is gezakt naar plek 48, met een krappe voldoende als rapportcijfer.

In totaal zijn er 66 ziekenhuizen meegenomen in de stresstest. De Noord-Hollandse ziekenhuizen die helemaal op de onderste sport staan zijn Ziekenhuis Amstelland en MC Slotervaart. Zij hebben echter geen jaarcijfers van 2017 opgeleverd voor de financiële stresstest. Deze ranking moest voornamelijk op basis van 2016 worden geschreven: toen scoorde Ziekenhuis Amstelland een drie en MC Slotervaart een zes.

Hakken over de sloot

Als je vervolgens langzaam omhoog klimt op de ladder, kom je op plek 56 het Zaans Medisch Centrum tegen. Dit ziekenhuis bungelt met een onvoldoende -een vier- in de gevarenzone. Dat dit niet nieuw is, blijkt uit het rapportcijfer van 2016: een vijf. Toen stond het Zaans Medisch Centrum op plek 57.

De stresstest van het BDO: een jaarlijkse meting

De financiële stresstest onder ziekenhuizen wordt jaarlijks uitgegeven door onderzoeksbureau BDO. Alle cijfers en rapportcijfers hebben betrekking op het jaar 2017. Over het algemeen ligt de financiële gezondheid een tiende hoger dan de meting van 2016: het landelijke rapportcijfer is gestegen van een 7,1 naar een 7,2.

De laatste krappe voldoende staat op plek 43. Daar staat Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland. Dit ziekenhuis scoort een zes en zakte vier plekken op de ranking.

Er zijn ook tienen

De gezondere ziekenhuizen volgen vanaf plek veertien. Daar staat het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis. Op plek twaalf volgt het Spaarne Gasthuis en op de tiende plek volgt het laatste ziekenhuis van onze regio: Noordwest Ziekenhuisgroep. Alle drie de ziekenhuizen scoren een tien als rapportcijfer.

De vlag kan voor Noordwest Ziekenhuisgroep niet uit, want ondanks het mooie rapportcijfer verdween het hospitaal uit de top vijf.