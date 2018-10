Faillissement dreigt voor ziekenhuis MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) Het MC Slotervaart heeft vandaag uitstel van betaling aangevraagd. Daardoor dreigt er faillissement voor het voormalige Slotervaartziekenhuis.

Volgens een persbericht is het ziekenhuis in "financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte". Verzekeraars hebben geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst.

"Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", aldus het ziekenhuis. "De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg."

De Raden van Bestuur van zowel het MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen geven later vandaag een persconferentie. De ziekenhuizen in Flevoland hebben namelijk met precies dezelfde situatie te maken.

'Zorg voor patiënten verzekerd'

Wethouder Marjolein Moorman laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. "Mensen die op dit moment zorg krijgen in het Slotervaartziekenhuis, blijven die zorg ontvangen", verzekert ze.

"Wij vinden het als gemeente zeer belangrijk dat er in Amsterdam voldoende capaciteit voor medisch specialistische zorg beschikbaar is en dat de huidige patiënten van het MC Slotervaart de zorg krijgen die zij nodig hebben", zegt ze. "De grootste zorgverzekeraar heeft ons ervan verzekerd dat de ziekenhuiszorg in Amsterdam niet in de knel komt en een eventuele verandering van medische specialistische zorg goed opgevangen kan worden. Ook is er voldoende capaciteit voor medisch specialistische zorg in de regio beschikbaar."