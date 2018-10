Toekomst MC Slotervaart onzeker: geen nieuwe patiënten meer

AMSTERDAM - (AT5) De toekomst van het MC Slotervaart is volkomen onzeker. Patiënten die al in behandeling zijn, blijven zorg ontvangen, maar sinds vanmiddag worden er geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Het is ook zeer onzeker of de medewerkers nog betaald kunnen worden.

Dat maakten de bestuursvoorzitters van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen vanmiddag bekend in een persconferentie. Beide ziekenhuizen hebben vanochtend uitstel van betaling aangevraagd als reactie op het dichtdraaien van de geldkraan door zorgverzekeraars. De tegoeden van het ziekenhuis zijn nu bevroren.

'Daarom is er nu sprake van een harde landing in plaats van een zachte landing,' vertelt Mariska Tichem van het MC Slotervaart. 'En dat is niet zoals wij het wilden laten gebeuren.'

Bekijk hieronder een korte samenvatting van de persconferentie, tekst gaat verder onder de video

Geen nieuwe patiënten

Op de vraag hoe lang het ziekenhuis nog open blijft, heeft voorzitter Tichem nog geen antwoord. 'Een uitstel van betaling kan maar voor een periode van enkele dagen, hooguit enkele weken. Daarom zal er nu een veel forsere afschaling zijn binnen een veel kortere tijd dan dat wij hadden gewild en hadden bedacht.'

Sinds dinsdagmiddag 12.30 uur worden er dan ook geen nieuwe patiënten meer opgenomen bij het MC Slotervaart. De afdeling Spoedeisende Hulp is dicht.

Blijven strijden voor kwalitatieve patiëntenzorg

De patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, zullen gewoon zorg blijven krijgen. 'We gaan gewoon door. Onze hardwerkende verplegers en artsen zullen blijven strijden voor kwalitatieve patiëntenzorg,' zegt Sjoerd de Blok van de MC IJsselmeerziekenhuizen. De beide voorzitters benadrukken dat iedereen die nog een afspraak of een behandeling in het ziekenhuis heeft, gewoon de zorg krijgt die beloofd is. Goede patiëntenzorg is een wettelijke taak van zorgverzekeraars.