Goede daad kost Dave (23) z'n tanden: "Hij sloeg me vol op mijn bek"

HOORN - Lachen gaat Dave (23) uit Hoorn niet meer zo goed af. Toen hij donderdagavond een automobilist tekeer zag gaan tegen een vrouw en stopte om zijn kenteken op te schrijven, stompte de man hem uit het niets vol op zijn mond. Gevolg: halve voor- en hoektanden en een héle hoge rekening.

"Ik ga mijn best doen om het verhaal te vertellen, maar het doet ontzettend veel pijn om te praten", bekent de 23-jarige Horinees aan NH Nieuws. En die pijn is zowel letterlijk als figuurlijk, want naast een tandloze mond is de tandartsrekening 8.000 euro. Iets dat hij echt niet kan betalen.

Agressief

In de nacht van woensdag op donderdag fietste Dave rond kwart over twaalf over de Provincialeweg in Hoorn. "Ik zag een auto staan met een man die behoorlijk agressief deed tegen een vrouw. Ik dacht: dat klopt niet en wilde een notitie maken voor de politie. De vrouw liep vervolgens mijn kant op en die man vroeg aan mij: wat ben je aan het doen? Waarna hij me op mijn bek sloeg."

Lees ook: "Twee jongens trokken me van mijn fiets en een derde sloeg me"

Dave bleef wel staan, maar merkte dat zijn tand eruit viel. "Ik voelde: alles was kapot van binnen." Hij racete naar het ziekenhuis. Conclusie: naast dat hij een tand mist, zijn er ook een paar afgebroken. "Ik heb de stukjes niet meer kunnen vinden."

Flinke kater

Meteen de volgende dag deed Dave aangifte. Het kentekennummer van de man heeft hij niet kunnen opschrijven. Hij informeerde ook wat een reparatie kost en schrok zich dood. "In het slechtste geval loopt de rekening op tot 8.000 euro! En dan is het nog afwachten hoe mijn gebit heelt."

Lees ook: Crowdfunding voor huur Haarlemse (30) na plotselinge dood vriend

Dave's moeder plaatste een bericht op Facebook, waarna haar collega Jaqueline Hillegers een crowdfunding startte om het geldbedrag voor de tandartsrekening op te halen. Dat geeft Dave enigszins een fijn gevoel. "Het gaat wel iets beter, maar ik ben nog steeds in shock. En eten is moeilijk."