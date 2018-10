Crowdfunding voor huur Haarlemse (30) na plotselinge dood vriend

HAARLEM - Vrienden van de 30-jarige Lisette Seigers uit Haarlem zijn een crowdfundingactie gestart waarmee voldoende geld moet worden opgehaald om haar huur voor het komende jaar te betalen. Seigers' vriend Stephen kwam onlangs bij een val van een balkon in het Duitse Hamburg om het leven, maar van haar inkomen kan ze de huur van hun appartement niet ophoesten.

Lisettes moeder Elise vertelt aan RTL Nieuws dat de twee elkaar tien jaar geleden leerden kennen en nog altijd smoorverliefd waren.

Terwijl Lisette vakantie vierde in Kroatië, ging Stephen voor de Oktoberfesten naar Hamburg. Toen hij na een akkefietje in een kroeg naar buiten werd gestuurd, klom hij op een balkon. "Wat er precies is gebeurd, weten we niet", zegt Elise. "Maar Stephen is van de vijfde verdieping naar benenden gevallen."

'Fijne vertrouwde omgeving'

"Nu Stephen er niet meer is, betekent dit ook dat Lisette alleen voor alle (huur)kosten moet opdraaien", schrijven haar vrienden op de crowdfundings-pagina. "In deze moeilijke en pittige tijd is dat wel het laatste waar je aan wilt denken, maar wat helaas wel moet om in je fijne vertrouwde omgeving te kunnen blijven."



Dat vindt haar moeder ook: "Want naast het feit dat Lisette haar vriend moet missen, wil je ook niet nog eens het verdriet hebben dat je je huis uit moet."

'Enorme steun'

Zo ver lijkt het niet te komen, want er is inmiddels al bijna 22.000 euro opgehaald. Dat is zo'n 2.000 euro meer dan het bedrag waarnaar werd gestreefd. "Dat er zoveel mensen meeleven, is een enorme steun. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Het is een beetje troost in deze ontzettend moeilijke periode."