OM in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Holland's Got Talent-pedo

KROMMENIE - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de straf van de 26-jarige Lars de R. uit Krommenie aanvechten. Dat meldt het OM aan NH Nieuws.

De R. kreeg vorige week vier jaar cel en tbs opgelegd voor het seksueel misbruiken van tien minderjarige jongetjes, maar dat vindt het OM niet voldoende.

De R., die in 2009 op zestienjarige leeftijd bekend werd als gitaarspelende finalist van de talentenshow Holland's Got Talent, wordt ervan beschuldigd dat hij gedurende ruim acht jaar met de tien jongens - uit Nederland, India en Kroatië - meermalen seks heeft gehad. Het jongste slachtoffer was vier jaar. De Krommenieër heeft de feiten grotendeels bekend.