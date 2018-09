Holland's Got Talent-pedo geeft walgelijke details kindermisbruik

ALKMAAR - Holland's Got Talent-finalist Lars de R. geeft vandaag voor de rechter toe seksuele handelingen te hebben verricht bij meerdere minderjarige jongetjes. In ruil daarvoor bood hij ze onder meer een iPod aan.

"Toen ik doorhad dat ze alles doen voor geld, werd het leuk", schreef De R. eerder op een pedofielenforum. Zo gaf hij ook meerdere keren 1.000 roepie aan jongetjes die hij misbruikte tijdens een reis door India. Dat bevestigt De R. vandaag tijdens een inhoudelijke behandeling van de zaak in Alkmaar.

Lees ook: Finalist Hollands Got Talent verdacht van jarenlang kindermisbruik

Bovendien vertelt de Krommenieër dat hij het leergeld voor een kostschool wilde betalen voor een Indiaas jongetje met wie hij contact zocht. "Omdat ik wou helpen hem een betere toekomst te geven. Zijn ouders wilden dat ook, maar ze haakten af."

"Wat een monster"

De verdachte zou in totaal dertien jongetjes hebben misbruikt. Vandaag worden de zaken behandeld van vijf slachtoffers in Nederland, India en Kroatië. "Ik ben als tienjarige in de val gelokt", vertelt een van hen in de rechtbank. "Lars heeft mijn jeugd en mijn seksuele ontwikkeling in de war gebracht. Voor de duidelijkheid: hij vroeg nooit of ik het fijn vond."

De ouders van een ander slachtoffer melden in een brief dat De R. contact met hen had gezocht, omdat hun vijfjarige zoon veel talent zou hebben voor gitaar spelen. "Daarna begonnen de seksuele aanvallen op onze zoon", schrijven ze. "Wat een monster kan iemand zijn."

Lees ook: Krommeniese finalist (26) Holland's Got Talent staat terecht voor kindermisbruik

De R. wordt in België ook nog vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno. "We zijn bang en depressief omdat het beeldmateriaal nog rondzwerft", vertellen de ouders. "Dat geeft een onmachtig gevoel."

In elkaar geslagen

Ook buiten de rechtszaal roept de zaak tegen de Krommeniër veel emoties op. Zo moest De R. na een eerdere zitting vertrekken uit de gevangenis in Zaandam, nadat hij in elkaar was geslagen door mede-gevangenen.

Zijn veiligheid zou daarna niet meer gegarandeerd kunnen worden. De voormalige gitaardocent werd hierop overgeplaatst naar het huis van bewaring op Schiphol. Daar blijft hij voorlopig zitten, in afwachting van zijn vonnis.