Plannen voor grote waterstoffabriek bij IJmuiden

IJMUIDEN - Tata Steel, de gemeente Amsterdam en een groot chemiebedrijf hebben plannen voor een grote waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Het staalbedrijf heeft de waterstof nodig voor de productie van staal. Met de fabriek kan er maximaal 15.000 ton waterstof per jaar gemaakt worden. Dit maakt een CO2-besparing van 350.000 ton op jaarbasis mogelijk. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens.

Grootste vervuiler

Op dit moment stoot het bedrijf meer dan zes megaton CO2 uit. Hiermee is het na de kolencentrale van RWE in de Eemshaven de grootste vervuiler in Nederland.

