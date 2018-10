Gemeente Haarlemmermeer verplaatst omstreden verkeersknip in Zwanenburg

ZWANENBURG - Na vier weken testen wordt de verkeersknip op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Lindenlaan opgeheven. Het beeld dat de gemeente inmiddels van de gevolgen heeft, is 'goed genoeg' om de proef op deze locatie te beëindigen. Vanaf volgende week wordt de wegafsluiting bij de Venenweg opgezet.

De nieuwe verkeerssituatie als gevolg van de knip bracht een hoop reacties teweeg. 'Een complete chaos', noemden Zwanenburgers het een paar weken geleden toen NH Nieuws een kijkje ging nemen. Het zou onveilig zijn, onhandig én sommige ondernemers hebben minder inkomsten omdat ze minder goed bereikbaar zijn. Zo draaide de videotheek aan de Zwanenburgerdijk naar eigen zeggen 2.000 euro minder omzet als gevolg van de afsluiting voor verkeer.

Dat laatste is volgens de gemeente een van de redenen om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de verkeersknip. Dat wordt dus per 22 oktober ter hoogte van de Venenweg, laat de gemeente bewoners in een brief weten. Daarin wordt verder met geen woord gerept over de negatieve reacties die ontstonden als gevolg van de eerste proef.

Ook de nieuwe proef bij de Venenweg gaat vier weken duren, tot en met 18 november. "Na deze periode gaan we op basis van de meetresultaten van beide proefafsluitingen en de geluiden uit het dorp, een afweging maken of de proef geslaagd is", aldus de gemeente.